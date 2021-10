[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도경제과학진흥원이 오는 20일까지 'SW미래채움 메타버스 체험 디자인 경진대회' 참가자를 모집한다.

이번 대회는 소프트웨어 미래채움 사업 일환으로 추진된다. 도내 초등학생들의 SW 흥미 및 활용능력 진작과 미래 SW인재 양성의 기반 마련을 위해 메타버스를 직접 체험할 수 있도록 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

대회 주제는 '메타버스를 통한 디지털 드로잉으로 아바타 의상 및 로고 제작하기'이며, 참여 대상은 도내 초등학교 5~6학년이다.

참여 방법은 경기SW미래채움 홈페이지에 들어가 공고문을 참고한 뒤 20일까지 신청하면 된다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr