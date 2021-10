롯데제과, 빼빼로 굿즈 제작…온라인 이벤트 진행

[아시아경제 임혜선 기자] 롯데제과가 빼빼로 캐릭터를 활용한 2종의 굿즈를 제작, 온라인 이벤트를 진행한다고 18일 밝혔다.

‘빼빼로프렌즈 X 핫트랙스 빼꾸 키트’는 롯데제과가 교보 핫트랙스와 손잡고 제작한 ’빼빼로 꾸미기(빼꾸)’ 키트로 데코페이퍼 5종과 마스킹테이프, 스티커 2종, 메시지를 담을 수 있는 메모지가 들어있다. 다양한 재료를 활용, 빼빼로를 스스로 꾸며서 남들과는 다른 특별한 선물로 변신시킬 수 있는 키트다. 핫트랙스에서는 빼빼로 6종과 ‘빼꾸’ 키트로 구성된 기획 상품을 구입할 수 있다.

‘빼빼로프렌즈 카메라 키트’에는 아날로그 감성을 자극하는 일회용 카메라와 DIY포토북, 에코 파우치 총 3종이 들어 있다. 롯데제과 자사몰인 롯데스위트몰에서는 이달 18일부터 선착순으로 빼빼로를 구매하는 고객 2500명에게 ‘빼꾸’ 키트를 증정할 예정이다. 또 3~4만원 가량의 기획팩을 구매할 경우 카메라 키트를 증정한다. 이벤트는 오는 31일까지 진행된다.

인스타그램 이벤트도 전개한다. 롯데제과 공식 계정을 팔로우하고 이벤트 페이지에서 원하는 굿즈의 게시물을 리그램하면 추첨을 통해 ‘빼꾸’ 키트와 카메라 키트를 각각 증정한다. 이벤트 기간은 11월 11일까지이며 당첨자 발표는 11월 22일이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr