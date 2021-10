아성다이소, 셀프 네일 기획전…총 80여종 상품 선봬

[아시아경제 임춘한 기자] 아성다이소는 홈뷰티족을 겨냥해 ‘셀프네일 기획전’을 열고 네일폴리쉬, 네일스트립, 젤 네일용품 등 총 80여 종의 상품을 선보인다고 18일 밝혔다.

일반적으로 매니큐어라고 알려진 네일 폴리쉬와 젤 네일폴리쉬에서 기능성을 더한 ‘1분 네일’ 과 ‘레이어링 네일’을 판매한다. 건조시간을 줄인 1분 네일은 비오틴과 케라틴 성분이 함유되어 손톱손상을 최소화할 수 있고, 레이어링 네일은 시럽 타입으로 투명하게 발색돼 덧바를수록 다른 분위기를 연출할 수 있다.

젤 네일스트립은 스티커 형태의 네일 제품으로, 붙이고 자르기만 하면 간편하고 빠르게 원하는 디자인 연출이 가능하다. 새로운 트렌드인 굽는 형태의 반경화타입 젤네일스트립도 출시됐다. 완전경화가 아닌 상태로 손톱에 맞게 밀착되어 구워져 이물감을 최소화한 제품이다.

다이소 관계자는 “홈뷰티에 대한 수요가 늘어나면서 셀프네일을 찾는 고객들이 많아지고 있다”며 “앞으로도 가성비 높은 네일용품을 계속 선보일 계획”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr