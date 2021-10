롯데온, 오늘부터 연중 최대규모 할인 행사 … 2000억 혜택 제공

롯데온이 총 2000억원 규모의 할인 쿠폰, 적립 행사를 통해 연중 최대 규모 할인 행사를 진행한다.

18일 롯데온은 오는 27일까지 ‘롯데온세상-세상에 온 브랜드’ 행사를 진행한다고 밝혔다. 200여개 핵심 브랜드를 비롯해 약 1000개 브랜드와 셀러의 상품을 최대 70% 할인 판매한다.

롯데온은 이번 행사 기간 최대 20% 할인 쿠폰을 포함해 카드 10% 즉시할인 쿠폰 등 총 8종의 할인 쿠폰 60여장을 제공한다. 18일과 21일, 25일에는 최대 15% 즉시 카드할인 쿠폰을 선착순으로 증정한다. 결제금액의 최대 10%를 엘포인트로 적립해준다.

에스티로더, SK-II, 톰보이, LG전자, 삼성전자 등 백화점이 엄선한 ‘최고의 브랜드 30’을 중심으로 상품 구성을 대폭 강화했다. 매일 3개 브랜드가 돌아가며 인기 상품을 특가에 선보이며, 행사 상품 구매 시 엘포인트 1만점을 적립해준다. 백화점 상품 구매 시 사용 가능한 10%·11% 추가 할인 쿠폰, 매일 할인율이 달라지는 최대 15% 랜덤 할인 쿠폰도 증정한다. 라이브방송에선 LG 스타일러와 청소기, 겔랑, 블랙야크, 필립스 등 다양한 브랜드의 상품을 할인된 가격에 선보이고 방송 중 구매 시 추가 혜택도 제공한다.

롯데온의 매출 상위 200여개 브랜드와 셀러의 인기 상품도 최대 80% 할인 판매한다. ‘롯데 브랜드 10’에서는 롯데호텔, 롯데월드, 롯데제과 등 각 계열사의 대표 상품을 특가에 선보인다. 롯데온세상 행사 상품을 가장 많이 결제한 구매왕 1명에게는 최대 150만원 한도 내에서 결제금액의 100%를 엘포인트로 돌려준다.

박광석 롯데온 마케팅부문장은 “고객들에게 감사하는 마음을 담아 1년 중 가장 큰 규모의 물량과 혜택을 준비해 선보이는 행사”라며 “특히 올해는 행사에 참여하는 브랜드 선정부터 고객에게 드리는 약 2000억원 규모의 역대급 혜택 등 심혈을 기울였다”고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr