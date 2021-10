[클릭e종목]"하이브, 3분기 실적 눈높이 낮춰야하지만 4분기는 기대"

[아시아경제 송화정 기자]삼성증권은 18일 하이브 하이브 352820 | 코스피 증권정보 현재가 306,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 306,500 2021.10.18 07:57 장시작전(20분지연) 관련기사 외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학은 2주 연속 가장 많이 담아[클릭 e종목]BTS, 콘서트 재개…"하이브, 강력한 연말"'메타버스 ETF' 사모으는 개인투자자들 close 에 대해 올해 3분기 실적은 눈높이를 낮출 필요가 있으나 4분기 실적은 양호할 것으로 보고 투자의견 '매수'와 목표주가 38만원을 유지했다.

삼성증권은 하이브의 3분기 실적을 매출액 전년 동기 대비 78.9% 증가한 3400억원, 영업이익은 69.4% 늘어난 680억원으로 추정, 시장전망치(751억원)를 하회할 것으로 내다봤다. 직전 분기에서 이연된 'BTS 2021 Muster 소우주', 맥도날드와 콜라보 등 관련 MD 제품이 인식됐고 분기 중 발매된 BTS '버터' 앨범 288만장을 비롯해 TXT, 엔하이픈 등 하이브 레이블즈 아티스트 앨범 판매량은 약 500만장에 달하는 것으로 파악된다. 최민하 삼성증권 연구원은 "또 다른 중요한 성과 지표로 관심이 집중되는 위버스의 월간활성이용자수(MAU) 지표는 3분기에 강력한 팬덤을 보유한 블랙핑크를 비롯해 매드몬스터, 스테이씨, 릴허디, 퍼플키스, 프로미스나인 등이 입점해 전분기 대비 개선될 것으로 예상되나 재무 실적은 8월30일 개최된 세븐틴의 온라인 팬미팅을 제외하고는 온라인 콘서트 등 대형 행사, 콘텐츠 부재로 실적 자체는 밋밋할 것"이라고 설명했다.

4분기 실적은 주목해볼 만하다는 의견이다. 일단 BTS의 공연이 예정돼 있다. 한국에서는 방역 지침상 오는 24일 위버스를 통해 1회 온라인 콘서트를 진행하고 LA 소파이 스타디움에서 11월 27~28일, 12월 1~2일에 걸쳐 4회 오프라인 공연을 진행한다. 4분기 앨범 판매 성과도 기대된다. 오는 22일 미니 9집 '아타카'로 컴백하는 세븐틴은 예약 판매 첫날 이미 국내외 선주문량 141만장을 돌파해 직전 발매했던 미니 8집의 초동 판매량 136만장을 넘어섰다. 지난해 11월30일 데뷔한 엔하이픈은 지난 12일 첫 정규 앨범 '디멘션:딜레마'를 출시했는데 예약 판매 기간 동안 선주문량이 약 93만장에 달했다.

최 연구원은 "톱티어(일류) 아티스트 합류로 팬덤 커뮤니티 플랫폼 시장 내 영향력이 확대되고 오프라인 공연 시장이 재개돼 실적 개선을 이끌 것"이라며 "주요 아티스트의 활동 성과가 커지는 가운데 지적재산권(IP)을 활용한 수익모델 확장도 적극 추진할 것으로 예상된다"고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr