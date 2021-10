LG전자, 1사1촌 자매결연 마을 3곳 확대…"농어촌과 상생협력"

[아시아경제 정현진 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 124,500 전일대비 2,000 등락률 -1.58% 거래량 273,519 전일가 126,500 2021.10.18 10:30 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 글로벌 아트페어 '프리즈'서 OLED TV로 작품 전시삼성·LG전자, 가전 제품도 '친환경 경쟁'스마트TV, OTT 모시기 대작전 close 가 1사1촌 자매결연 마을을 늘리며 농어촌 지역사회의 발전을 위해 상생협력을 확대하고 있다고 18일 밝혔다.

LG전자가 이번에 자매결연 협약을 맺은 곳은 경북 의성군(춘산면 금천2리), 강원 삼척시(도계읍 흥전4리), 강원 정선군(정선읍 애산1리) 등 3곳이다. 이에 따라 올 상반기에 협약을 맺은 지역을 포함하면 자매결연 마을은 모두 8곳으로 늘었다.

1사1촌 자매결연은 기업과 마을이 협약을 맺고 일손 돕기, 농산물 직거래 등 농어촌에 도움이 되는 다양한 교류활동을 활발히 전개하는 상생협력 프로그램이다. LG전자는 마을에서 생산한 농산물을 구입해 지역사회 복지시설에 기부하고 마을 공동시설에 가전제품을 지원하며 농번기 등 일손이 필요한 시기에 봉사활동을 펼친다. 또 취약계층에 전동 보장구(전동 휠체어, 전동 스쿠터)를 기부하고 지진, 홍수 등 재해 발생 시 복구를 지원한다.

LG전자는 올 상반기에 자매결연 마을에서 재배한 배추로 만든 김장김치를 대량 구입해 여러 지역의 쪽방촌에 기부하고 자매결연 마을에 거주하는 소외계층 대학생에게 노트북을 제공했다. LG전자는 국내 사업장과 연계해 1사1촌 자매결연 마을을 지속 확대할 계획이다.

한편 LG전자 노동조합도 경남 창원, 경북 구미, 충북 보은, 충북 청주 등에서 1사1촌 활동을 펼치며 노조의 사회적 책임(USR)을 실천하고 있다고 밝혔다.

LG전자 대외협력담당 윤대식 전무는 "코로나19로 어려움을 겪고 있는 농어촌 지역사회를 위해 다양한 상생협력 활동을 펼쳐 함께 성장할 수 있는 방안을 지속 마련할 것"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr