11월5일까지 학생·교사·학부모 대상으로 실시

[아시아경제 한진주 기자] 서울시교육청은 학생, 학부모, 교사를 대상으로 학교 폭력 예방을 위한 '소통·배려·성장 캠페인'을 연다고 밝혔다.

캠페인과 함께 공모전도 연다. 언어 폭력 예방을 위해 듣고 싶은 말과 이유를 적어 응모하면 문집 등으로 제작해 보급한다.

학교폭력 예방에 대한 자신의 생각을 그림이나 4컷 만화, N행시, 캐릭터 등으로로 표현해 응모하면 작품집과 전시회 등으로 공유할 예정이다.

학교 폭력 취약 유형에 대한 인식과 대처 역량을 키울 수 있도록 생활 속 실천 자료를 카드 뉴스 등으로 제작해 배포한다.

공모전에 응모하려면 11월5일까지 분야별 구글 설문지나 압축 파일을 이메일로 제출하면 된다. 총 90점을 선정하며 상품으로 1~2만원 상품권을 지급한다.

