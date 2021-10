신세계면세점, 래플 이벤트…“나이키 에어조던 1000원에 득템”

[아시아경제 임춘한 기자] 신세계면세점은 오는 18일부터 24일까지 올해 하반기 가장 주목 받은 스니커즈를 단 1000원에 득템할 수 있는 ‘래플 이벤트’를 진행한다고 17일 밝혔다.

이번 이벤트는 지난 4월 진행한 오프화이트 한정판 스니커즈 래플 이벤트의 인기에 힘입어 무신사의 한정판 마켓 ‘솔드아웃’과 손잡고 진행하는 행사다. 당시 참여자의 약 80%가 신세계면세점 신규 가입자였으며, 평균 신규회원 유입 대비 3배에 달하는 수치를 기록했다.

올해 하반기 동안 가장 많은 주목을 받은 스니커즈 6종을 선보인다. 세계적인 래퍼 트래비스 스캇과 유명 디자이너 후지와라 히로시가 나이키와 만든 한정판 ‘조던1 하이·로우 스캇 프라그먼트 밀리터리 블루’ 등이 경품으로 증정되며, 이 상품들의 리셀가는 약 30만원에서 350만원에 달한다.

신세계면세점 온라인몰 및 솔드아웃 회원이면 누구나 참여 가능하다. 솔드아웃 앱 이벤트 페이지 내의 응모화면에서 신세계면세점 ID를 기재하고 응모하기 버튼을 누르면 자동 응모된다. 당첨자는 오는 29일에 개별 공지된다. 추첨을 통해 선정된 당첨자 14명에게는 6종의 스니커즈 중 랜덤으로 선택된 1개를 1000원에 구매할 수 있는 기회가 주어진다.

신세계면세점 관계자는 “이제 래플은 단순 이벤트를 넘어 자신의 개성을 드러내려는 MZ세대(밀레니얼+Z세대)를 중심으로 하나의 재미있는 문화로 자리 잡고 있다”며 “앞으로도 고객들에게 특별한 상품을 접할 수 있는 기회와 차별화된 쇼핑의 경험을 제공하는 면세점이 되도록 노력하겠다”고 말했다.

