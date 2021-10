[아시아경제 김수환 기자] 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합)이 이달 말 열리는 정상회의에 미얀마 군사정부 지도자를 참석시키지 않기로 결정했다.

16일 주요 외신에 따르면 아세안 의장국인 브루나이는 이날 이같은 내용을 발표했다.

아세안 정상회의는 오는 26~28일 열린다.

아세안은 전날 화상으로 외교장관 회의를 열고 민 아웅 흘라잉 미얀마군 총사령관의 정상회의 참석 허용 여부를 논의했다.

아세안은 미얀마 군사정부 지도자의 정상회의 참석을 불허하는 대신 비정치적인 인물이 회의에 참석하도록 요청할 것이라고 외신은 전했다.

