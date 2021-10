자영업 비대위, 정부의 사회적 거리두기 완화 조치 일부 수용

8일 만에 천막 철거

오는 20일 예정된 총궐기 대회도 유보

[아시아경제 공병선 기자] 전국 자영업자 단체가 정부의 사회적 거리두기 완화 조치를 일부 수용하기로 했다.

15일 자영업자 비상대책위원회(자대위)와 소상공인연합회는 이날 공동입장문을 통해 “정부가 발표한 사회적 거리두기 완화 조치를 일부 수용하고 이달 20일에 예정된 전국 자영업자 총궐기 대회는 유보하기로 했다”고 밝혔다.

자대위는 “정부 관계부처와 진정성 있는 소통을 통해 신뢰 기반과 일상회복위원회 등 대화 채널에 직접 참여할 수 있는 계기가 마련됐다”며 “총궐기가 일상 회복을 지연시켜 소상공인 및 자영업자의 피해 회복을 늦출 수 있다는 우려의 목소리도 반영해 총궐기 대회도 최종적으로 유보를 결정했다”고 설명했다.

아울러 자대위는 8일 만에 정부서울청사 앞에 설치한 농성 천막도 자진 철거하기로 했다. 앞서 지난 7일 자대위는 조건 없는 시간 규제 철폐, 조건 없는 인원 제한 철폐, 온전한 손실보상 등을 내걸고 정부서울청사 인근 세종로공원에서 천막을 설치하고 농성을 시작했다.

다만 자대위는 “오는 11월 초부터 시행 예정인 단계적 일상 회복 조치가 소상공인연합회와 자대위 요구 수준에 미치지 못한다면 연대 단체의 의견을 모아 총궐기 대회 여부를 결정할 것”이라고 밝혔다.

