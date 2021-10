신세계그룹 14개사 신입사원 공개 채용 … 28일까지 원서접수

[아시아경제 조인경 기자] 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 266,000 전일대비 10,500 등락률 +4.11% 거래량 117,912 전일가 255,500 2021.10.15 15:30 장마감 관련기사 "일상회복 신호?" … 되살아난 백화점 3분기 성적표'위드 코로나' 준비하는 백화점株"아침부터 줄 섰는데 '샤넬' 구경도 못하고" … 백화점 북새통 close 그룹이 신입사원 공개 채용에 나선다.

신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 266,000 전일대비 10,500 등락률 +4.11% 거래량 117,912 전일가 255,500 2021.10.15 15:30 장마감 관련기사 "일상회복 신호?" … 되살아난 백화점 3분기 성적표'위드 코로나' 준비하는 백화점株"아침부터 줄 섰는데 '샤넬' 구경도 못하고" … 백화점 북새통 close 그룹은 15일 그룹사 채용 홈페이지에 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 162,500 전일대비 1,500 등락률 -0.91% 거래량 140,497 전일가 164,000 2021.10.15 15:30 장마감 관련기사 [클릭e종목]"이마트, 단기 실적 우려보다는 방향성"[클릭 e종목]이마트, 스타벅스 효과로 내년 실적 '쓱쓱'이마트24, 경영주 궁금한 점 '카카오 챗봇 서비스'로 안내 close 등 14개 계열사의 채용을 공고하고 이달 28일 오후 6시까지 지원서를 접수한다고 밝혔다.

채용을 진행하는 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 266,000 전일대비 10,500 등락률 +4.11% 거래량 117,912 전일가 255,500 2021.10.15 15:30 장마감 관련기사 "일상회복 신호?" … 되살아난 백화점 3분기 성적표'위드 코로나' 준비하는 백화점株"아침부터 줄 섰는데 '샤넬' 구경도 못하고" … 백화점 북새통 close 계열사는 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 266,000 전일대비 10,500 등락률 +4.11% 거래량 117,912 전일가 255,500 2021.10.15 15:30 장마감 관련기사 "일상회복 신호?" … 되살아난 백화점 3분기 성적표'위드 코로나' 준비하는 백화점株"아침부터 줄 섰는데 '샤넬' 구경도 못하고" … 백화점 북새통 close 백화점과 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 162,500 전일대비 1,500 등락률 -0.91% 거래량 140,497 전일가 164,000 2021.10.15 15:30 장마감 관련기사 [클릭e종목]"이마트, 단기 실적 우려보다는 방향성"[클릭 e종목]이마트, 스타벅스 효과로 내년 실적 '쓱쓱'이마트24, 경영주 궁금한 점 '카카오 챗봇 서비스'로 안내 close , SSG닷컴, 스타벅스커피코리아, 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 266,000 전일대비 10,500 등락률 +4.11% 거래량 117,912 전일가 255,500 2021.10.15 15:30 장마감 관련기사 "일상회복 신호?" … 되살아난 백화점 3분기 성적표'위드 코로나' 준비하는 백화점株"아침부터 줄 섰는데 '샤넬' 구경도 못하고" … 백화점 북새통 close 인터내셔날, 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 266,000 전일대비 10,500 등락률 +4.11% 거래량 117,912 전일가 255,500 2021.10.15 15:30 장마감 관련기사 "일상회복 신호?" … 되살아난 백화점 3분기 성적표'위드 코로나' 준비하는 백화점株"아침부터 줄 섰는데 '샤넬' 구경도 못하고" … 백화점 북새통 close 프라퍼티, 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 266,000 전일대비 10,500 등락률 +4.11% 거래량 117,912 전일가 255,500 2021.10.15 15:30 장마감 관련기사 "일상회복 신호?" … 되살아난 백화점 3분기 성적표'위드 코로나' 준비하는 백화점株"아침부터 줄 섰는데 '샤넬' 구경도 못하고" … 백화점 북새통 close 푸드, 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 266,000 전일대비 10,500 등락률 +4.11% 거래량 117,912 전일가 255,500 2021.10.15 15:30 장마감 관련기사 "일상회복 신호?" … 되살아난 백화점 3분기 성적표'위드 코로나' 준비하는 백화점株"아침부터 줄 섰는데 '샤넬' 구경도 못하고" … 백화점 북새통 close 건설, 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 266,000 전일대비 10,500 등락률 +4.11% 거래량 117,912 전일가 255,500 2021.10.15 15:30 장마감 관련기사 "일상회복 신호?" … 되살아난 백화점 3분기 성적표'위드 코로나' 준비하는 백화점株"아침부터 줄 섰는데 '샤넬' 구경도 못하고" … 백화점 북새통 close 사이먼, 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 266,000 전일대비 10,500 등락률 +4.11% 거래량 117,912 전일가 255,500 2021.10.15 15:30 장마감 관련기사 "일상회복 신호?" … 되살아난 백화점 3분기 성적표'위드 코로나' 준비하는 백화점株"아침부터 줄 섰는데 '샤넬' 구경도 못하고" … 백화점 북새통 close DF, 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 266,000 전일대비 10,500 등락률 +4.11% 거래량 117,912 전일가 255,500 2021.10.15 15:30 장마감 관련기사 "일상회복 신호?" … 되살아난 백화점 3분기 성적표'위드 코로나' 준비하는 백화점株"아침부터 줄 섰는데 '샤넬' 구경도 못하고" … 백화점 북새통 close 까사, 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 266,000 전일대비 10,500 등락률 +4.11% 거래량 117,912 전일가 255,500 2021.10.15 15:30 장마감 관련기사 "일상회복 신호?" … 되살아난 백화점 3분기 성적표'위드 코로나' 준비하는 백화점株"아침부터 줄 섰는데 '샤넬' 구경도 못하고" … 백화점 북새통 close 아이앤씨, 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 266,000 전일대비 10,500 등락률 +4.11% 거래량 117,912 전일가 255,500 2021.10.15 15:30 장마감 관련기사 "일상회복 신호?" … 되살아난 백화점 3분기 성적표'위드 코로나' 준비하는 백화점株"아침부터 줄 섰는데 '샤넬' 구경도 못하고" … 백화점 북새통 close L&B, 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 266,000 전일대비 10,500 등락률 +4.11% 거래량 117,912 전일가 255,500 2021.10.15 15:30 장마감 관련기사 "일상회복 신호?" … 되살아난 백화점 3분기 성적표'위드 코로나' 준비하는 백화점株"아침부터 줄 섰는데 '샤넬' 구경도 못하고" … 백화점 북새통 close 센트럴시티 등으로, 전체 채용 규모는 세자릿 수에 이른다.

채용 일정은 다음달 중 서류전형 합격자를 발표하고 곧바로 내년 1월까지 세 차례의 면접 전형을 거친다. 합격자들은 2월부터 4주간의 인턴십을 거치며, 최종합격자는 졸업 시기에 따라 2022년 3월과 7월로 나눠 입사한다.

자세한 내용은 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 266,000 전일대비 10,500 등락률 +4.11% 거래량 117,912 전일가 255,500 2021.10.15 15:30 장마감 관련기사 "일상회복 신호?" … 되살아난 백화점 3분기 성적표'위드 코로나' 준비하는 백화점株"아침부터 줄 섰는데 '샤넬' 구경도 못하고" … 백화점 북새통 close 그룹 채용 홈페이지에서 확인할 수 있다.

신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 266,000 전일대비 10,500 등락률 +4.11% 거래량 117,912 전일가 255,500 2021.10.15 15:30 장마감 관련기사 "일상회복 신호?" … 되살아난 백화점 3분기 성적표'위드 코로나' 준비하는 백화점株"아침부터 줄 섰는데 '샤넬' 구경도 못하고" … 백화점 북새통 close 관계자는 "위드 코로나 이후 성장을 준비하는 차원에서 백화점과 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 162,500 전일대비 1,500 등락률 -0.91% 거래량 140,497 전일가 164,000 2021.10.15 15:30 장마감 관련기사 [클릭e종목]"이마트, 단기 실적 우려보다는 방향성"[클릭 e종목]이마트, 스타벅스 효과로 내년 실적 '쓱쓱'이마트24, 경영주 궁금한 점 '카카오 챗봇 서비스'로 안내 close 등 그룹의 주요 계열사들이 코로나19 이전 수준으로 신입사원 공개 채용을 진행할 예정"이라고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr