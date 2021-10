[아시아경제 공병선 기자] 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 51,700 전일대비 500 등락률 +0.98% 거래량 283,284 전일가 51,200 2021.10.15 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] 현대건설, 해외수주가 아쉽지만..현대건설, 업계 최초 입주민 대상 프리미엄 스포츠 서비스 제공현대건설, 아티스트 협업 지하주차장 ‘5 세컨드 갤러리’ 선보인다 close 은 아키션과 6048억원 규모의 환호근린공원 공동주택 신축공사 수주 계약을 체결했다고 15일 공시했다.

이는 최근 매출액 대비 3.56% 수준이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr