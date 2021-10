[아시아경제 박지환 기자] 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 162,500 전일대비 3,500 등락률 +2.20% 거래량 580,461 전일가 159,000 2021.10.15 15:30 장마감 관련기사 실적 역대급인데…주춤하는 IT부품주삼성그룹 시총 700조원 아래로…지난해 12월 이후 10개월만[PCB 주도주 분석①]삼성전기…'최고 호황' 새로운 성장 이끈다 close 는 15일 베트남 생산법인인 Samsung Electro-Mechanics Vietnam의 RFPCB 부문에 대한 영업정지를 결정했다고 공시했다.

회사 측은 "핵심 사업에 역량을 집중하기 위한 결정"이라며 "향후 잔여자산 처분을 진행할 계획"이라고 밝혔다.

영업정지가 되는 부문의 지난해 매출액은 4278억원 규모이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr