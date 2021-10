[아시아경제 박지환 기자] 광명전기는 15일 세아 STX 엔테크와 77억원 규모의 영흥 1·2호기 환경설비 설치조건부 제작 공급계약을 체결했다고 공시했다.

계약기간은 전날부터 2022년 3월14일까지이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr