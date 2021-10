김남국 "윤석열, 말하기 전에 생각하고 천공스승과 상담 후 말하라"

"尹, 기본적인 상식 없어 복잡한 대장동 개발 사업 도저히 이해할 수 없을 것"



[아시아경제 김소영 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보의 캠프 수행실장인 김남국 민주당 의원이 윤석열 전 검찰총장을 향해 "말하기 전에 항상 생각하고 천공스승과 상담하고 말하라"고 비꼬았다. '천공스승'은 유튜브에서 '정법 강연'을 해온 역술인으로, 윤 전 총장에게 검찰총장 사퇴 문제를 조언해줬다고 밝힌 바 있다.

김 의원은 14일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "윤석열 후보는 자신의 경솔함을 진심으로 사과하시길 바란다"며 이같이 적었다.

앞서 이날 윤 전 총장은 자신의 페이스북을 통해 '정통성 최악 정부의 출범만은 막아야 한다'는 제목의 글을 올려 "현재 드러나고 있는 여러 정황은 이재명 후보가 대장동 게이트의 공동정범임을 명백히 보여주고 있다"며 "김만배가 말하는 '그분'이 바로 '그분'이라는 심증이 갈수록 굳어지고 있다"고 언급했다.

이에 대해 김 의원은 "이정수 서울중앙지검장은 녹취록 속 '그분' 표현은 한 번 나오고 정치인도 아니고 다른 사람이라고 한다"며 "그럼에도 무슨 근거로 이런 무책임한 거짓 선동을 하는지 알 수가 없다"고 직격했다.

이어 그간 논란이 됐던 윤 전 총장의 발언들을 나열하며 "윤석열 후보가 최근에 했던 발언들을 생각해보면 아주 기본적인 상식도 없어서 복잡한 대장동 개발 사업은 도저히 이해할 수 없을 것으로 생각된다. 이런 분이 대장동 개발 사업과 관련해서 발언을 함부로 하는 것은 매우 위험한 것 같다"고 비판했다.

그러면서 "만약 '그분'이 정말 이재명 후보라면 이재명 후보의 아들이 50억원을 받았겠지, 왜 곽상도 의원 아들이 50억원을 받냐"며 "이재명 후보가 '그분'이라면 50억원을 지나가던 강아지에게 줄지언정 곽상도 의원에게 주거나 윤석열 아버지 집을 사주는 일은 절대 없었을 것"이라고 강조했다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr