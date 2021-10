소프라노 조수미, KAIST 초빙석학 교수 임용

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 소프라노 조수미가 KAIST 초빙석학 교수로 임용됐다.

KAISTSMS 소프라노 조수미를 문화기술대학원 초빙석학교수로 임명했다고 15일 밝혔다.

조수미의 임용은 KAIST 이광형 총장이 취임 초부터 강조한 인문학 강화정책, 미술관 건립 등 행보와도 맥을 같이 한다.

세계 정상의 음악가인 조수미를 교수로 초빙해 KAIST 구성원이 문화예술을 향유하는 시야를 넓히고 관련 소양을 쌓을 수 있는 저변을 확대한다는 의미에서다.

임용에 따라 조수미는 내년 1학기부터 학부생 및 대학원생을 대상으로 리더십 특강을 맡게 된다.

또 문화기술대학원 남주한 교수와 공동으로 인공지능을 활용한 음악연주 분석 및 생성에 관한 기초연구와 미래 공연제작 및 무대연출 기술에 관한 응용연구를 진행할 예정이다.

특히 KAIST는 문화기술대학원 안에 ‘조수미 공연예술 연구센터’를 설립해 KAIST 교수 및 외부 전문가의 융합연구를 추진한다.

이 과정에서 조수미는 미래공연 산업플랫폼 및 저작권 연구분야에서 자신의 경험을 바탕으로 자문역할을 맡게 될 것으로 보인다.

이외에도 조수미는 오는 12월 특별공연으로 KAIST 학생과의 소통을 이어가면서 학생들이 창의·융합적 인재로 성장하는데 필요한 예술적 경험을 제공할 예정이다.

한편 KAIST는 전날 학술문화관 양승택 오디토리움에서 온라인 플랫폼을 이용해 비대면 임명장 수여식을 가졌다.

조 교수의 임용 기간은 올해 10월 1일부터 2024년 9월까지 3년이다.

