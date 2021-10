오리온, ‘가을 과자 사진전’ 이벤트 진행

[아시아경제 이승진 기자] 오리온이 ‘오!구마’, ‘고추칩’, ‘구운쌀칩’ 3종의 ‘가을 과자 사진전’ 이벤트를 진행한다고 15일 밝혔다.

이번 이벤트는 가을에 수확하는 농작물인 고구마, 고추, 쌀 등을 활용한 신제품 오!구마, 고추칩, 구운쌀칩 등과 함께 가을의 추억을 남길 수 있도록 기획됐다. 참여 방법은 오!구마, 고추칩, 구운쌀칩 가운데 한 제품과 함께 가을 감성을 담아 촬영한 뒤, 필수 해시태그를 달아 개인 인스타그램에 올리면 자동으로 응모된다. 추첨을 통해 총 30명에게 자신이 인증한 가을 과자를 1박스씩 증정한다. 참여 기간은 24일까지며, 당첨자는 오는 27일에 발표할 예정이다.

오리온은 최근 고구마, 쌀, 옥수수와 감자 조합 등 다양한 원재료로 만든 신제품을 출시하며 소비자 선택의 폭을 넓혀왔다. 허니버터고구마를 스낵으로 구현한 오!구마는 꿀 시럽 등으로 코팅해 달콤하면서도 바삭한 식감이 특징이다. 고추칩은 중장년층 사이에서 신흥 안주 과자로 호평받으며 ‘아재과자’로 입소문 나고 있다. 지난 5월 새단장 출시된 구운쌀칩은 쌀반죽을 36시간 숙성한 뒤 화덕에 구워 더욱 가볍고 바삭한 식감을 구현했다.

오리온 관계자는 “천고마비의 계절 가을을 맞아 가을이 제철인 원료로 선보인 오리온 제품들과 연계한 이벤트를 마련하게 됐다”며 “맛있는 과자와 함께 가을 감성이 담긴 사진을 찍어 보는 것은 특별한 가을의 추억을 만드는 색다른 방법이 될 것”이라고 말했다.

