차 들이받고 밧줄로 끌어낸 뒤 물파스 발라...주차장 사고에 '분통'

피해자 "경찰, 가해 차량이 보험접수했다며 법적 문제없다고 해"

[아시아경제 윤슬기 기자] 지하주차장에서 차량을 들이받은 한 운전자가 피해 차량 차주에게 아무 연락도 하지 않은 채 물파스를 바르는 등 임시 조처를 하다가 도주했다는 주장이 제기됐다.

13일 한 온라인 커뮤니티에 '지하주차장에 주차해놓은 차에 아주 몹쓸 짓을 당했습니다'라는 제목의 글이 게재됐다.

지난 9일 사고를 당했다고 밝힌 A씨는 "10월10일 22시경 출근하려고 보니 차가 망가진 상태였다. 블랙박스 확인 후 사고 났음을 인지했다"라며 "경찰서에 바로 신고를 했고 내가 신고하기 전까지도 사고를 낸 가해자는 연락이 없는 상태였다"라고 말했다.

A씨는 이어 "사고 난 것은 어쩔 수 없지만 그 이후의 상황이 너무 화가 난다"라며 "블랙박스를 보니 주차장으로 들어와 커브를 돌면서 내 차를 들이받았고, 이후 벽 쪽으로 밀린 내 차 왼쪽 바퀴에 로프를 묶어 가해자의 차량과 연결해 억지로 2회가량 당기는 모습이 포착됐다"라고 설명했다.

A씨는 "(사고를 낸 차주가) 물파스를 들고 다니며 내 차 여기저기 발라 닦는 모습이 보이고, 힘을 왼쪽 범퍼를 밀어 넣으려는 모습도 포착됐다"라며 "약 20분가량 이것저것 하더니 유유자적 떠났다"라고 덧붙였다.

이후 11일 블랙박스를 통해 차량번호를 알게 된 A씨는 가해 차량의 차주에게 연락을 취했다. A씨는 "왜 연락을 하지 않았냐 하니 눈이 침침해서 전화번호를 보지 못했다 하며 연락을 기다렸다고 한다"라며 "번호가 안 보이면 관리소, 경찰서에 연락을 하면 되는 것 아닌가라고 물으니 (가해 차량 차주가) 보험처리해 줄 테니 차 고치고 렌트를 하라고 뻔뻔스럽게 이야기하더라"라고 토로했다.

A씨는 "(억지로 차를 당긴 것과 관련에 대해서) 차 부위가 얼마나 부서졌는지 자기도 알아야 할 것 같아서 차를 당겼다고 한다"라며 "경찰서에서는 가해자가 10월9일 사고를 냈고, 10월9일에 보험접수를 했다 하니 법적으로는 문제가 없다고 한다"라며 분통을 터뜨렸다.

이 사연을 접한 누리꾼들은 "인지하고도 연락 없었으면 물피도주가 인정될 듯하다", "법이 약하니까 저렇게 사고를 내놓고도 도망가는 거다. 황당하다", "음주사고 아니냐" 등의 반응을 보였다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr