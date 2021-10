대만 13층 주상복합 빌딩서 화재, 17명 숨지고 62명 다쳐

당국, 방화 가능성 무게 두고 원인 조사중

[아시아경제 김희윤 기자] 대만 남부 도시 가오슝에서 주상복합 건물 화재로 17명이 숨지고 62명이 다쳤다.

14일 대만 중앙통신사와 자유시보에 따르면 이날 오전 2시54분(현지시간)께 가오슝시 옌청구 소재 13층 주상복합 건물 청충청 빌딩에서 화재가 발생했다.

40년된 건물은 지하 2층, 지상 13층 구조로 지하와 지상 1∼5층은 폐쇄된 상태였다. 7∼11층에 약 120가구가 거주하는 것으로 알려졌다.

가오슝 소방 당국은 소방차 75대와 소방관 159명을 투입해 오전 7시 17분께 화재를 진압했다.

자유시보는 소방 당국의 오후 1시 30분 발표 기준 이번 화재로 17명이 숨졌고 62명이 병원에 후송됐다고 보도했다.

이어 사고 건물 반대편에 사는 한 목격자가 '탁탁'하는 폭발음 등을 듣고 내려가 살펴보니 화재가 발생한 1층 전체에서 화재가 삽시간에 퍼지는 모습을 목격했다고 전했다. 다른 인근 주민은 연기가 솟아오른 후 삽시간에 불길이 솟아오르는 것을 보고 가스 폭발이 의심돼 급하게 신고했다고 진술했다.

앞서 당국은 출동 당시 1층에 쌓인 물건더미에서 불길이 맹렬히 치솟고 있던 점에 미뤄 방화 가능성에 무게를 두고 있다.

이에 경찰은 현재 관련자 4명에 대해 조사에 나선 것으로 알려졌다.

