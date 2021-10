서춘수 군수 “가난하고 배고팠던 시절을 되돌아보는 관광명소 될 것”…벼 베기 체험행사 열려

전통 방식 모내기 재현 후 5개월만, 벼 베기도 전통 방식으로

서 군수, 2023년 국가중요농업유산 등재 지속 노력

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 14일 2023년 국가중요농업유산 등재를 위해 추진하고 있는 '지리산 자락 마천 다랑이논 복원사업'의 일환으로 마천면 도마마을에서 벼 베기 체험행사를 개최했다.

이날 서춘수 군수를 비롯해 주민협의체 위원과 도시민 체험 희망자 등 40여명이 참여해 전통 방식의 벼 베기 및 수확을 재현했다. 지리산 자락 마천 도마마을 다랑이논은 약 8㏊로 그중 1㏊에 대해 지난 5월 모내기를 했다.

참석자들은 낫을 이용해 벼를 베고 볏단을 만들며 전통 탈곡기인 호롱이와 홀태를 이용해 벼 훝기 작업을 진행하는 등 전통방식 벼수확을 했다.

한편 군이 추진하는 마천 다랑이논이 국가중요농업유산으로 지정되면 3년간 15억원의 지원을 받아 관광객 유입, 함양군 농산물 브랜드 가치 상승 등 유무형의 부가가치 창출과 향후 유산자원의 발굴·보전관리를 할 수 있다.

군은 도마마을 다랑이논은 대부분 밭으로 이용되고 있거나 휴경하고 있어 앞으로 복원사업을 통해 논으로 이용될 수 있도록 할 계획이다

또 고단했던 삶의 현장을 복원해 차별화된 관광상품으로 발전시킬 계획으로 도마마을 다랑이논을 시범적으로 복원한 후 마천 의중마을 등 지리산 일대 다랑이논과 함께 2023년까지 국가중요농업유산에 등재할 계획이다.

서 군수는 “수확의 기쁨이 있는 가을은 참 좋은 계절이다”며 “이제 머지않아 이 장소는 관광객들이 가난하고 배고팠던 시절의 애환을 추억하고 되돌아보는 관광명소가 될 것이다”라고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr