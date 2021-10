서귀포해경, 대포포구 인근 갯바위서 낚시객 2명 구조

[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 서귀포해양경찰서(서장 황준현)가 지난 13일 낚시 중 밀물로 갯바위에 고립된 낚시객 2명을 안전하게 구조했다.

14일 서귀포해양경찰에 따르면 전날 오후 6시 44분께 서귀포시 대포동 대포포구 인근 갯바위에서 낚시 중이던 2명(50대 남성, 40대 여성)이 밀물로 인해 고립됐다는 신고가 접수됐다.

서귀포해경은 구조대와 파출소를 현장으로 출동시켜 갯바위와 육상을 구조로프로 연결해 오후 7시 34분께 2명 모두 안전하게 구조했다.

당시 현장에는 2~3m의 강한 너울성 파도가 일어 구조에 어려움을 겪은 것으로 알려졌다.

이들은 갯바위에 고립된 후 자력으로 이동하려고 했으나 강한 바람과 너울성 파도에 위협을 느껴 해경에 구조를 요청했으며 건강에는 이상이 없는 것으로 확인됐다.

서귀포해경 관계자는 “갯바위에서 낚시를 할 때는 안전을 위해 밀물과 썰물 시간을 사전에 반드시 숙지하길 당부드린다”고 말했다.

제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr