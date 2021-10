LX하우시스, 주방가구 신제품 '제니스9 오브제 살롱' 출시

LG 오브제컬렉션의 페닉스(FENIX) 소재 주방 가구에 적용

[아시아경제 황윤주 기자] LX하우시스가 LG전자 오브제컬렉션의 페닉스(FENIX) 소재를 적용한 키친 신제품 'LX Z:IN 인테리어 키친 제니스9 오브제 살롱'을 출시했다.

페닉스(FENIX)는 빛 반사가 없는 무광의 특성과 손자국이나 얼룩이 잘 묻지 않는 특징을 가지고 있어 최근 무광 인테리어의 유행과 함께 유럽의 고급 가구들에 적용이 확대되고 있는 인기 소재다. 고급스러운 색감을 구현할 뿐만 아니라 미세한 생활 스크래치에 강하며 LG 오브제컬렉션 냉장고에 적용돼 인기를 끌고 있다.

'제니스9 오브제 살롱'은 LX하우시스가 올해 선보인 최고급 하이엔드 키친 시리즈인 '제니스9'의 주방가구 도어에 LG전자의 오브제컬렉션과 동일한 페닉스 소재를 적용한 제품이다.

화이트, 보타닉, 샌드, 머드 등 4가지 색상으로 출시됐으며, LG 오브제컬렉션 냉장고·김치냉장고 등과 함께 디자인 및 색상에서 완벽한 조화를 이루며 완성도 높은 주방 공간을 구성할 수 있다.

또 조리대와 연결된 라운드 아일랜드 식탁, 곡선 도어를 적용해 안전사고 예방뿐만 아니라 다양한 생활가전 수납까지 가능한 다기능 수납장, 조리동선을 줄여주고 효율적인 수납이 가능한 포켓 수납 드로어 등으로 사용자 편의성도 대폭 강화했다.

LX하우시스는 이번 '제니스9 오브제 살롱' 출시를 시작으로 향후 LG전자와의 협업을 더욱 강화, 양사 제품에 동시에 적용할 컬러, 디자인, 소재 등을 개발해 시장에 선보일 계획이다. 오는 11월에는 양 사가 공동으로 개발한 컬러가 적용된 LG 오브제컬렉션 신제품이 출시될 예정인 것을 비롯해 향후 다양한 협업 제품들이 선보일 예정이다.

LX하우시스 관계자는 "향후에도 LG전자와 함께 국내 홈 인테리어 시장을 선도해 나갈 수 있는 인테리어와 가전이 조화된 혁신적인 트렌드를 선보여 나가겠다"고 밝혔다.

