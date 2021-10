GS건설, 과천자이서 '홈스타일링 입주서비스' 흥행

[아시아경제 김혜민 기자] GS건설은 다음달 입주 예정인 '과천자이'에서 홈스타일링 행사를 진행해 성공적으로 마무리했다고 14일 밝혔다.

과천자이 홈스타일링 행사는 2099가구 대단지를 고려해 평형별 4개 타입으로 나눠 진행됐다. GS건설 관계자는 "입주민들이 몰리면서 발걸음을 돌려야했을 정도로 인기가 높았다"고 분위기를 전했다.

행사에는 현대백화점 판교점에 입점한 국내외 브랜드인 LG 오브제, 삼성 비스포크, 템퍼, 에이스침대, 발뮤다 등이 참여했다. 제작가구 전문회사인 더주노앤모어도 참여해 각 세대 맞춤형 제작가구를 선보였다. GS건설은 입주민들을 위한 특별 프로모션 혜택을 제공했다.

GS건설은 지난 7월에도 방배그랑자이에서 롯데백화점과 협업해 홈스타일링 서비스를 선보인 바 있다. 유명 브랜드의 가구와 소품, 제작가구, 미술작품 등을 입주예정인 집에 실제로 배치해 홈스타일링 가이드와 컨설팅을 제공하고 혜택까지 제공했다.

GS건설은 유튜브 채널을 통해 홈스타일링 영상을 공개할 예정이다.

GS건설 관계자는 "분양마케팅에 집중했던 기존의 방식에서 벗어나 입주 시점까지 고객에게 양질의 서비스 제공하자는 취지로 기획한 만큼 신뢰도 높은 협업 파트너와 단지 여건 등을 고려해 지속적으로 입주 서비스를 강화할 것"이라고 말했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr