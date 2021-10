KT텔레캅, 원격 출입 보안서비스 '기가아이즈 아이패스' 출시

[아시아경제 구은모 기자] 보안전문기업 KT텔레캅이 KT와 함께 지능형 CCTV와 비접촉 생체인증시스템을 업계 최초로 결합한 비대면 출입 보안 서비스 ‘기가아이즈 아이패스(GiGAeyes i-pass)’를 출시했다고 14일 밝혔다.

기가아이즈 아이패스는 출입문 앞에 설치된 CCTV를 통해 모바일 앱과 PC로 방문자를 확인하고 실시간 원격으로 출입문을 열어주는 지능형 출입보안 서비스다. 출입 허가를 받아 둔 사람은 지문·얼굴·홍채 인증으로 출입할 수 있고, 그렇지 않은 경우는 PC나 모바일 앱을 통한 실시간 영상으로 확인을 받으면 된다.

직접 출입관리가 어려운 시간에는 ‘부탁해’ 모드로 전환해 KT텔레캅의 전문 관제서비스 이용할 수 있다. 문열림 시도 등 이상상황이 포착되면 관제센터에서 바로 확인하고, 침입자 발생 등 위급상황 시에는 112·119에 신고하는 등 즉각 대응이 가능하다.

영상은 KT 네트워크를 적용해 풀HD(고해상도)로 제공되며, 촬영된 영상은 KT 클라우드에 저장된다. 혹시 모를 피해 발생 시에는 상황에 따른 손해배상 및 화재복구 지원금을 강화한 보상 서비스도 지원받을 수 있다.

기가아이즈 아이패스는 지능형 CCTV 1~8대와 출입보안리더기 1대로 구성되며, 이용요금은 2만5000원부터(CCTV+지문리더기 1대, 36개월 약정, KT 인터넷·모바일 결합 시)다.

김영식 KT텔레캅 마케팅본부장은 "지능형 영상보안과 비접촉 출입보안을 결합한 상품을 업계 최초로 선보였다는 점에서 의미가 있다"며 "타사와 차별화되는 기술력을 앞세워 무인사업장 등으로 활용범위를 확대하겠다"고 말했다.

