ADT캡스, 창원국가산단 스마트 물류 플랫폼에 융합보안 선보인다

지능형 빅데이터 플랫폼 통해 통합보안·안전체계 마련

[아시아경제 김철현 기자] ADT캡스(대표 박진효)는 창원국가산업단지(이하 창원산단) '스마트 물류 플랫폼'에 융합보안 기술을 적용한 보안·안전 서비스를 구축하고 산업안전 분야 선점에 나선다고 14일 밝혔다.

ADT캡스는 올해 말 구축 완료되는 창원산단 스마트 물류 플랫폼 사업에 앤앤에스피(대표 김일용)와 함께 참여해 고도화된 보안·안전 서비스를 제공하고 있다. ICT 기반의 확장 가능한 스마트 물류 플랫폼 구축을 목표로 하는 창원산단은 물류 프로세스의 표준화, 공유화, 업무·설비 자동화, 정보화를 추진 중이다. ADT캡스는 스마트 물류 플랫폼의 안전한 운영을 위해 융합보안 기술력을 기반으로 한 산업단지 내 보안·안전 서비스를 제공한다.

먼저 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 기반의 지능형 빅데이터 플랫폼을 도입해 통합안전체계를 구축한다. 영상분석, 가스감지, 충돌감지, 온도감지, 화재예방, 접근경보 등 안전관리 분야에서 사용하는 다양한 IoT 센서로부터 데이터를 수집·모니터링해 플랫폼에서 관리하며 안전 사고를 예방하는 것이다. 기존에는 개별 솔루션과 센서들을 안전 관리자가 일일이 점검하고 분석해야 해 사업 현장의 불편함이 컸다. 이번에 구축하는 플랫폼을 통해 통합적으로 데이터를 수집·처리·분석해 위협 요소를 빠르게 파악할 수 있고 체계적인 안전 관리와 사고 예방이 가능하다.

ADT캡스는 올해 말까지 창원산단에 플랫폼 구축을 마치고, 향후 타 시도 산단으로 확산해 안전한 물류 플랫폼 구축에 앞장설 계획이다. 김영주 ADT캡스 융합보안사업본부장은 "ADT캡스는 지능형 '캡스 융합보안플랫폼' 서비스를 통해 스마트 빌딩·건설·공장·물류 등에 맞춤형 산업 특화 서비스로 사업을 확장하고 있다"며 "지속적인 기술 혁신으로 다양한 산업현장에 필요한 핵심 기능을 담은 융합보안 서비스를 지속적으로 개발해 나갈 것"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr