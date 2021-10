네이버 웨일북 '폴라리스오피스' 탑재한다

[아시아경제 부애리 기자] 네이버 웨일북에 폴라리스오피스가 탑재된다.

네이버는 폴라리스오피스와 '웨일북 내 폴라리스오피스 서비스 제공을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 14일 밝혔다.

네이버는 교육용 노트북 '웨일북' 내에서 웹 기반의 문서작업 서비스인 '폴라리스오피스 웹'을 기본기능으로 제공한다.

두 회사는 웨일북을 사용하는 다양한 교육현장에서 누구나 쉽게 문서작업을 할 수 있도록 만든다는 계획이다.

폴라리스오피스 웹은 별도의 프로그램을 설치하지 않고도 웹 환경을 기반으로 문서를 열람·수정할 수 있다. 현재 약 1억1000만명의 글로벌 사용자가 활용하고 있다.

네이버 웨일북은 소프트웨어와 하드웨어 모두 '학습현장의 편리함'을 중점으로 두고 설계된 교육용 디바이스다. 화상수업 솔루션 웨일온, 인공지능(AI) 음성기록 서비스 클로바노트 등 수업에 효율을 높이는 서비스를 한 곳에 모아 제공하는 '웨일스페이스' 플랫폼을 탑재했다. 클로바AI를 호출하는 전용 버튼을 키보드 내 배치하고 스마트펜을 장착하는 등 학습의 효율성을 극대화한다.

김효 네이버 웨일 책임리더는 "웨일북은 교육 현장에 편리함을 더하고 학습효과를 증진할 수 있도록 기능을 거듭 개선하고 있다"며 "그 과정서 목표를 같이하는 다양한 제휴사들과 협의를 이어갈 것"이라고 말했다.

