기보 벤처캠프, 434개 기업 발굴…'혁신창업의 퍼스트 무버'

보증·투자·기술이전·컨설팅·교육 등 초기창업기업 종합 지원

[아시아경제 김철현 기자] 기술보증기금(이사장 정윤모, 이하 기보)은 혁신기술을 보유한 초기창업기업을 지원하기 위해 2017년에 '기보벤처캠프'를 도입한 이후 434개 기업을 발굴했다고 14일 밝혔다.

기보벤처캠프는 신생 벤처를 집중 보육하고 지원하는 액셀러레이팅 프로그램이다. 참여기업 중 희망자를 대상으로 네트워킹 데이를 개최해 민간 엑셀러레이터, 벤처캐피탈과 연계함으로써 성공 창업을 견인하고 좋은 일자리 창출에 기여한다는 평가를 받고 있다.

기보는 2017년 기보벤처캠프를 처음 도입한 후 총 434개 기업을 발굴해 그 중 230개 기업에 대해 562억원의 보증을 지원하고 15개 기업에 34억원을 직접 투자했으며 19개 기업에 기술이전을 중개하는 등 금융과 비금융의 투 트랙 종합 지원을 하고 있다.

비대면 건설인력 중개 플랫폼 '가다'를 서비스하는 웍스메이트 김세원 대표는 "건설인력시장에 대한 이해도를 바탕으로 창업해 플랫폼 런칭에는 성공했지만 사업영역 확장에 필요한 자금 확보에 애로를 겪던 중 기보벤처캠프를 통해 액셀러레이팅 교육은 물론, 사업화 자금을 조달할 수 있어 큰 도움이 됐다"고 말했다.

김영갑 기보 이사는 "기보는 우수기술을 보유한 초기창업기업 육성을 위해 기보벤처캠프 참여기업에 대한 우대지원제도를 확대하고자 지속적으로 노력하고 있다"며 "이를 통해 기보벤처캠프 참여기업이 스마트 대한민국 구축을 선도할 스타벤처기업으로 성장할 수 있도록 적극 지원해 나가겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr