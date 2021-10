피자알볼로, 16주년 한정판 ‘쏘옥피자’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 피자알볼로가 창립 16주년 기념 한정판 메뉴로 통소시지와 통옥수수가 들어간 ‘쏘옥피자’를 출시했다고 14일 밝혔다.

다음 달 30일까지 한정 판매되는 쏘옥피자는 메인 토핑 재료 ‘소시지’와 ‘옥수수’의 첫 글자를 따와서 지은 메뉴명이다. 쏘옥피자에 들어간 소시지는 국내산 돈육 91%가 함유되었으며, 옥수수는 단면을 통으로 잘라 입안 가득 톡톡 터지는 옥수수의 식감과 풍미를 느낄 수 있다.

도우에 발린 소스 종류는 고객들의 다양한 취향을 만족시키기 위해 토마토, 레드, 랜치 등 총 세 가지 맛으로 이뤄져 있어 다채로운 맛을 즐길 수 있도록 했다.

피자알볼로는 쏘옥피자 출시를 기념해 사이드 신메뉴를 무료로 증정하는 프로모션도 함께 진행한다. 프로모션은 내달 30일까지 피자알볼로 멤버십 고객을 대상으로 진행되며, 쏘옥피자 L사이즈 주문시 새로 선보이는 사이드 메뉴 ‘토마토새우스파게티’를 증정한다.

