"주말부터 기온 뚝" 롯데마트, '가을 보습 케어 기획전' 진행

뉴트로지나·바이오더마 에이비씨덤·한율·AHC와

보습 케어 기획팩 단독으로 선보여

14~27일 기초 케어 12대 인기 브랜드 구매 시 상품권 증정

[아시아경제 김유리 기자] 롯데마트는 오는 27일까지 뉴트로지나, 바이오더마 에이비씨덤 등 기초 케어 인기 브랜드의 보습 케어 기획팩을 단독으로 선보인다고 14일 밝혔다.

대표 상품으로 24시간 지속되는 보습 제품인 '뉴트로지나 데일리 바디로션 기획팩(450㎖+250㎖)'이 있다. 행사 카드 결제 시 3000원 할인된다. 신생아와 영유아를 위한 고보습·고영양 페이스&바디 크림인 '바이오더마 에이비씨덤 보습 기획(500㎖+200㎖)' 역시 할인가로 준비했다.

아모레퍼시픽의 대표 브랜드 '한율'의 '한율 빨간쌀 에멀젼 기획(125㎖)'과 '크림 기획(50㎖)'도 선보인다. 눈가 관리를 위한 'AHC 에이지리스 아이크림(30㎖·3입)', '앰플 기획(30㎖·2입+크림 12㎖)'도 내놨다.

이 외에도 엘포인트 회원이 행사카드로 존슨앤존슨, 니베아, 온더바디 등 기초 케어 12대 인기 브랜드 상품을 3만원 이상 구매하면 롯데상품권 5000원을 증정하는 상품권 행사를 진행한다.

롯데마트는 지난해 가을 시즌(10~11월) '페이셜 보습 케어' 상품군 매출이 직전해 같은 기간 대비 227.8% 신장했다고 밝혔다. 올해 역시 가을 찬바람이 불어오기 시작하면서 지난 1일부터 12일까지 보습 케어 상품 매출은 10.3% 신장했다. 이번주 주말부터 기온이 10도 대로 떨어짐에 따라 민감해진 피부를 보습 제품으로 관리하려는 고객 수요가 더욱 크게 늘어날 것으로 마트는 예상했다.

