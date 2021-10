구미대학교, 항공전문 부사관 양성에 나서 … 경북항공고와 협약

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 구미대학교와 영주시 경북항공고(교장 정동표)가 e-MU 전문인력 양성을 위한 상호교류 협약을 체결했다고 13일 밝혔다.

양 기관은 항공정비 전문기술부사관 양성을 위해 ▲전문 인력양성을 위한 교육장비, 보유시설 활용 ▲양 기관 고유 업무의 정보교류 및 상호협력 ▲e-MU 전문학사 진학을 위한 특강 및 홍보업무 ▲공통 관심사항에 대한 상호협력 등을 약속했다.

e-MU(e-Military University)는 국방부가 주관하는 군 전문학사 학위과정으로 구미대는 이와 관련해 특수건설기계과, 헬기정비과, 기계자동차공학부, 공병전기과, 국방정보통신과 등 5개 학과를 운영하고 있다.

경북항공고는 2007년부터 항공분야 특성화 교육과정으로 항공정비, 항공전자, 군특성화반을 운영하며 글로벌 항공전문인을 양성하고 있다. 2017년부터는 경북도와 영주시가 주최하는 전국항공정비기능대회를 주관해 항공산업 발전에도 기여하고 있다.

송병호 항공학부장은 "e-MU 진학을 희망하는 청소년들에게 진로 탐색과 맞춤식 교육을 받을 기회를 제공함은 물론 우수한 기술부사관으로 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr