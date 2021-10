남양유업, 29일 주총서 사내이사 3명 선임…홍원식 회장 퇴진여부 주목

[아시아경제 이동우 기자] 남양유업은 오는 29일 서울 강남구 본사에서 임시 주주총회를 연다고 13일 공시했다.

안건은 사내이사 3명과 사외이사 1명 선임의 건이다.

사내이사 후보는 남양유업의 김승언 수석본부장과 정재연 세종공장장, 이창원 나주공장장이고 사외이사는 이종민 학교법인 광운학원 이사다.

현재 남양유업 사내이사는 홍원식 회장과 홍 회장 어머니 지송죽씨, 홍 회장의 장남인 홍진석 상무, 이광범 대표 등 4명이다.

사내이사가 3명 신규 선임될 경우 홍 회장과 가족들이 모두 퇴진할지 여부가 주목된다.

홍 회장은 남양유업 유제품인 불가리스의 코로나19 억제 효과를 과장한 소위 '불가리스 사태'에 책임을 지고 지난 5월 사퇴 선언을 했고, 이후 사모펀드 운영사 한앤컴퍼니를 상대로 회사 매각을 진행했으나 불발됐다.

그러나 홍 회장은 여전히 회장직을 유지하고 있고 홍 회장의 두 아들은 임원으로 복직하거나 승진하면서 경영 쇄신 약속이 빈말에 그쳤다는 비판이 제기됐다.

