광양시 보건진료소, ‘남성 건강 요리교실’ 열어

의료취약지 5개 보건진료소 지역 남성 대상

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 전남 광양시는 지난 5일부터12일까지 총 5회에 걸쳐 의료취약지인 죽천, 태인, 조령, 추산, 대죽보건진료소의 지역 남성 어르신을 대상으로 건강 백세, 건강 밥상을 위한 ‘남성 건강 요리교실’을 운영했다고 13일 밝혔다.

시는 코로나19로 인한 사회적 거리두기 장기화에 따라 지역주민의 영양 불균형을 점검하고, 영양교육을 시행하기 위해 7월 요리 꾸러미 체험에 이어 남성 어르신을 대상으로 요리교실을 실시했다.

손질과 조리에 서툰 초보자인 남성 어르신들이 조리와 식자재 구매가 쉽도록 지역 농·특산물을 활용한 소고기 전골요리(밀푀유 나베)와 가지구이 조리 과정을 직접 보면서, 각 재료의 영양소 효능과 손질법, 보관법 등 기초 식생활 지식에 대해 알아보는 시간을 가졌다.

박혜정 도시보건지소장은 “이번 교육이 코로나19 장기화에 자칫 소홀하기 쉬운 어르신 영양 관리를 살펴보고, 영양 건강에 취약한 남성들의 바른 식생활 실천 확산에 이바지하는 계기가 되었다고 생각한다”고 말했다.

이어 “주민의 호응에 부응해 앞으로도 다양한 체험교실을 진행하겠다”고 덧붙였다.

