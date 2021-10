檢, '곽상도 아들 퇴직금 50억원 수령' 사건 경찰에 송치 요구

[아시아경제 이관주 기자] 경기 성남시 대장동 개발사업 특혜 의혹과 관련해 검찰과 경찰이 동시에 수사 중인 가운데 검찰이 곽상도 의원 아들 퇴직금 50억원 사건의 송치를 경찰에 요구한 것으로 알려졌다.

경기남부경찰청 전담수사팀은 수원지검이 곽 의원 아들 사건의 송치를 요구했다고 13일 밝혔다.

경찰은 지난 6일 곽 의원 부자에 대한 압수수색영장을 수원지검에 신청했으나 검찰은 이틀 뒤 서울중앙지검이 수사 중인 사건과 동일한 사건이라며 송치를 요구하겠다는 이유로 영장을 청구하지 않은 것으로 전해졌다.

경찰은 먼저 두 사건이 같은 사건인지 살펴볼 방침으로, 서울중앙지검에 사건기록열람을 요청해 확인한 뒤 송치 여부를 협의할 계획이다.

경기남부청 전담수사팀은 현재 ▲서울 용산경찰서에서 넘겨받은 금융정보분석원(FIU) 통보 사건 ▲시민단체가 고발한 대장동 개발 특혜 의혹 사건 ▲곽상도 의원 아들의 화천대유 퇴직금 50억원 수령 사건 등 3가지 사건을 병합해 수사하고 있다.

다만 수사가 진행됨에 따라 중복수사 우려와 함께 수사 효율성 등에 대한 지적이 제기되고 있다. 경찰과 검찰은 전날 핫라인 구축 등 수사 공조 체제를 가동하겠다고 밝히기도 했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr