[아시아경제 이민지 기자] 쎄미시스코 쎄미시스코 136510 | 코스닥 증권정보 현재가 31,200 전일대비 400 등락률 -1.27% 거래량 345,455 전일가 31,600 2021.10.13 14:19 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-8일쎄미시스코-에디슨모터스 컨소 "쌍용차 정상화 자신…전기차 제조 노하우 보유""무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?" close 는 회사의 경영목적과 사업전략을 위해 에디슨이브이로 상호 변경한다고 13일 공시했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr