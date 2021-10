온라인몰 재단장 '홈씨씨'…고객편의 '눈에 띄네'

사용자 중심 UI, 강화된 상품 구성, 편의성 높인 다양한 기능 갖춘 재단장 눈길

[아시아경제 김종화 기자] KCC글라스의 인테리어 전문 브랜드 홈씨씨가 국내 최대 인테리어 전문 매장의 상품과 서비스를 온라인에서 그대로 만나볼 수 있는 차별화된 인테리어 전문 온라인 플랫폼으로 거듭났다.

이에 홈씨씨는 공식 온라인 쇼핑몰 '홈씨씨몰'의 재단장 오픈을 기념, 할인과 경품 등 풍성한 혜택을 담은 이벤트를 진행한다고 13일 밝혔다.

오는 31일까지 진행되는 이번 이벤트에서는 매트리스와 침대 프레임 등의 상품을 최대 33% 할인된 가격에 구매 가능할뿐 아니라 신규 회원을 위한 특별한 홈퍼니싱 가구 구매 기회도 제공된다. 또 3주 동안 매주 새로운 참여형 이벤트도 진행해 다양한 경품 기회도 제공한다.

홈씨씨몰은 최근 리뉴얼 오픈을 통해 사용자 중심의 새로운 UI 디자인을 비롯해 상품 구성과 고객 편의성을 높인 다양한 기능 등을 강화하고 새롭게 선보였다. 특히 인테리어 이미지를 활용한 상품 소개와 전문 MD 및 디자이너의 인테리어 스타일링 제안 기능이 추가됐으며 실시간 상담톡을 활용한 인테리어 상담 기능도 강화됐다.

이번 개편을 통해 홈씨씨몰은 홈씨씨 인천점(매장 면적 약 1만㎡)과 울산점(매장 면적 약 3400㎡) 등 국내 최대 인테리어 전문 매장의 상품과 서비스를 온라인에서 그대로 만나볼 수 있는 차별화된 인테리어 전문 온라인 플랫폼으로 새롭게 거듭나게 됐다.

이벤트 기간 동안 홈씨씨몰에서는 △홈슬립 포켓스프링 필로우탑 매트리스(15개 한정) △홈슬립 메모리폼 매트리스(10개 한정) △홈즈 오크 침대 프레임(15개 한정) 등 매트리스와 침대 프레임 상품을 선착순으로 최대 33% 할인된 가격에 판매한다. 또 침대 세트 구매 시 선착순 10명에게는 신세계 상품권 5만원권을, 매트리스 또는 침대 프레임 구매 시 선착순 10명에게는 신세계 상품권 3만원권을 증정한다.

신규 회원을 위한 이벤트도 진행된다. 이벤트 기간 동안 홈씨씨몰에 신규 회원가입을 한 고객에게는 선반, 테이블, 서랍장, 책상 등 총 8종의 홈퍼니싱 가구를 9900원 또는 1만9900원의 파격적인 가격에 구매할 수 있는 기회를 제공한다. 홈씨씨몰의 리뉴얼 오픈 이벤트 소식을 SNS를 통해 지인에게 공유하면 추첨을 통해 100명에게 CU편의점 상품권 5000원권도 증정한다.

이 외에도 초성 퀴즈, 래플, 사다리타기 등 이달 31일까지 3주 동안 매주 새로운 참여형 이벤트도 마련했다.

17일까지 진행되는 1차 초성 퀴즈 이벤트는 100% 당첨 이벤트로 홈씨씨몰 이벤트 페이지에 올라오는 퀴즈의 정답을 댓글로 남기면 추첨을 통해 당첨자 1명에게 갤럭시 Z 플립3를 경품으로 증정하며 미당첨 참여자 전원에게는 홈씨씨몰 100포인트가 지급된다.

2차는 추첨을 통해 특가로 상품을 구매할 수 있는 래플 이벤트로 18일부터 24일까지 홈씨씨몰 이벤트 페이지를 통해 응모한 참여자 중 추첨을 통해 당첨자 3명에게 화장대와 스툴 세트를 9900원에 구매할 수 있는 특별한 혜택을 제공한다.

3차는 사다리타기 이벤트로 25일부터 31일까지 홈씨씨몰 이벤트 페이지에서 마음에 드는 단어를 골라 댓글로 남기면 사다리타기 결과에 따라 발뮤다 공기 청정기, 스타벅스 아메리카노 쿠폰 등의 경품을 증정하며 미당첨 참여자 전원에게도 홈씨씨몰 100포인트를 지급해 꽝이 없는 100% 당첨 이벤트로 진행된다. 자세한 홈씨씨몰의 리뉴얼 오픈 기념 이벤트 소식은 홈씨씨몰에서 확인할 수 있다.

홈씨씨 관계자는 "리뉴얼 오픈에 맞춰 홈씨씨몰을 찾아주시는 고객에게 더욱 많은 혜택과 즐거움을 드리고자 다채로운 이벤트를 마련했다"면서 "다양한 혜택과 함께 국내 최대 인테리어 전문 매장의 장점을 그대로 담은 홈씨씨몰을 통해 고객에게 차별화된 새로운 쇼핑 경험을 드리겠다"고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr