현대百, 20·30 전용 ‘클럽 YP 라운지’ 오픈…“MZ세대 공략”

[아시아경제 임춘한 기자] 현대백화점이 오는 15일 업계 최초로 더현대 서울과 판교점에 20·30대 VIP 고객을 대상으로 한 ‘클럽 YP 라운지’를 연다고 13일 밝혔다. MZ세대(밀레니얼+Z세대) 고객을 타깃으로 한 콘텐츠와 마케팅에 집중해 금융·증권사가 밀집돼 있는 여의도 상권과 IT기업이 몰려 있는 판교 상권의 잠재 구매력이 높은 젊은 고객들을 사로잡겠다는 구상이다.

클럽 YP는 젊음을 뜻하는 ‘영(Young)’의 앞글자와 우수고객을 뜻하는 ‘VIP’의 마지막 글자를 따 조합한 것으로, 1983년생 이하 고객을 대상으로 한 VIP 멤버십 프로그램이다. 현대백화점 카드로 3000만원 이상을 구매한 고객이나 기부 우수자, 봉사활동 우수자 등이 가입 대상이다. 가입 신청한 다음 날부터 바로 발레파킹 서비스, 명품 구매 시 6개월 무이자 서비스 등 VIP 혜택이 제공된다.

클럽 YP 라운지는 인테리어부터 차별화를 꾀했다. 기존 VIP 라운지는 흰색·검정 등 무채색 계열의 색상을 사용했던 것과 달리 파랑·노랑·초록 등 강렬한 원색계통의 색상을 사용했다. 디자이너 특유의 감성이 녹아 있는 독특한 형태의 조각상도 설치했다.

현대백화점이 이 같은 클럽 YP 라운지를 운영하게 된 것은 20·30대 젊은층의 소비력이 커지고 있기 때문이다. 올해 1~9월 현대백화점에서 30대 이하 고객의 명품 매출 신장률은 48.2%로, 전체 평균(38.2%)의 1.2배에 달한다. 전체 명품 구매고객 가운데 30대 이하의 비중도 지난해 42.2%에서 올해는 48.7%로 증가했다.

현대백화점은 향후 주요 점포에 MZ세대 고객을 타깃으로 한 클럽 YP 라운지를 추가로 선보일 계획이다. 현대백화점 관계자는 "클럽 YP 라운지를 통해 명품 신상품 쇼케이스나 소규모 파티 등 MZ세대가 선호할 만한 이벤트도 운영할 예정"이라고 말했다.

