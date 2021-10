경기 특사경, 김장철 맞아 도내 90개 업체 대상 '불법행위' 단속

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 김장철을 앞두고 김장재료 및 판매업체를 대상으로 집중 단속에 나선다.

경기도 특별사법경찰단은 이달 18일부터 29일까지 고춧가루, 김칫소, 젓갈류 등 김장재료나 김치를 제조ㆍ판매하는 도내 90개 업체를 대상으로 불법행위를 집중 수사한다고 13일 밝혔다.

주요 수사내용은 ▲유통기한이 지난 원료를 사용하거나 '폐기용' 표시 없이 보관하는 행위 ▲기준ㆍ규격 위반 식품 판매 또는 제조ㆍ가공ㆍ사용 행위 ▲지하수(음용수) 수질검사ㆍ완제품 자가품질검사 미실시 ▲외국산 고춧가루, 김치 원산지 둔갑 행위 등이다.

유통기한이 지난 원료를 사용하거나 '폐기용' 표시 없이 보관한 경우 3년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금이 부과된다.

또 보존 기준을 위반하거나 원료배합 비율 부적합 등 식품 취급 기준ㆍ규격을 위반하면 5년 이하의 징역 또는 5000만원 이하의 벌금이, 저가의 외국산 고춧가루와 김치를 국내산으로 원산지를 거짓 표시하면 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금이 각각 부과된다.

윤태완 도 특별사법경찰단장은 "김장철을 앞두고 도민 먹거리 안전을 위해 이번 수사를 기획했다"며 "김장철에 많이 소비하는 식품을 집중 수사해 도민의 건강을 위협할 수 있는 불법행위는 관련 법령에 따라 강력하게 처벌할 계획"이라고 강조했다.

경기 특사경은 홈페이지와 경기도 콜센터(031-120)를 통해 불법행위 제보도 받는다.

