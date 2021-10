토스뱅크 사전 신청자 가운데 121만명 대기

[아시아경제 박형수 기자] 3호 인터넷전문은행 토스뱅크가 나흘째 신규 고객을 받지 않고 있다.

12일 금융권에 따르면 토스뱅크는 한글날 연휴인 9일부터 이날까지 나흘 동안 사전 신청 고객의 신규 가입을 중단했다.

'무조건 연 2%' 예금통장 사전 신청자 166만명 가운데 이미 계좌를 개설한 고객 45만명은 신규 계좌 개설, 대출 등 서비스를 정상적으로 이용할 수 있다. 나머지 121만명은 사전 신청을 했지만 아직 계좌를 개설하지 못했다.

토스뱅크는 대출 중단 사태를 우려하는 것으로 알려졌다. 토스뱅크 측은 "대출 중단 사태를 우려해 속도 조절 차원에서 연휴 동안 신규 가입을 차단해둔 상황"이라고 설명했다.

지난 5일 출범한 토스뱅크 대출액은 8일까지 3000억원에 육박한다. 금융당국이 정한 토스뱅크의 올해 대출 총량 5000억원의 60%를 이미 소진했다. 대출액 가운데 중저신용자 비중은 25% 이상인 것으로 알려졌다.

토스뱅크 측은 "대출 중단 사태를 막기 위해 금융당국과 계속 협의를 진행 중"이라고 설명했다. 토스뱅크는 중저신용자만이라도 제외해달라고 요청하고 있다.

