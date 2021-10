[아시아경제 조현의 기자] 그리스 휴양지인 크레타섬에서 12일(현지시간) 규모 6.3의 지진이 발생했다고 주요 외신이 유럽 지중해지진센터(EMSC)를 인용해 보도했다. 진원의 깊이는 2㎞로 관측됐다.

