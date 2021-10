국감서 쿠팡 주52시간제 위반 의혹 제기

[아시아경제 박형수 기자] 국정감사에서 온라인 쇼핑몰 쿠팡이 근로시간을 조작하고 있다는 의혹이 제기됐다.

더불어민주당 윤준병 의원은 12일 고용노동부 산하기관 국정감사에서 "쿠팡이 '쿠펀치'라는 애플리케이션을 이용해 노동자들의 근로 시간을 기록·관리한다"면서 "주 52시간제를 무력화한다는 의혹이 있다"고 말했다.

국회 환경노동위원회 소속인 윤 의원은 "쿠팡은 쿠펀치를 통해 52시간 이하로 줄여 법정근로시간에 맞추는 사례들이 발견되고 있다"고 지적했다.

국감장에 나온 쿠팡 노동자 역시 "주 52시간을 넘긴 뒤 나중에 확인해보니 근로 시간이 줄어 있었다"고 증언했다.

근로기준법 개정으로 2018년 7월 1일 종업원 300인 이상의 사업장부터 주 52시간 근무제를 시행하고 있다. 법 시행 전에는 주 68시간 근무제였다. 근로기준법은 노동자 보호를 위한 강행 규정이기 때문에 노사가 합의해도 노동자가 주 52시간을 넘게 일할 수 없다.

윤 의원은 "고용부가 쿠팡의 노동 실태를 파악해야 한다"고 지적했다.

고용부 관계자는 "주 52시간제를 면탈하기 위한 법 위반이 될 수 있다"며 "사실관계를 확인해서 근로감독 등을 검토하겠다"고 말했다.

