심석희 해명에도 최민정 측 "신뢰 완전히 무너져…'고의충돌' 의혹 밝혀달라"

"고의였다면 승부 조작 넘어 최민정에게 위해를 가한 범죄행위"

빙상연맹, 심석희·관련 선수 분리 조치...고의 충돌 의혹 진상 조사 위한 조사위원회 꾸려

[아시아경제 김소영 기자] 한국 여자 쇼트트랙 국가대표 최민정(23·성남시청) 측이 2018 평창 동계올림픽 당시 '고의 충돌 의혹'을 받는 심석희(24·서울시청)에 대한 진상조사를 촉구했다.

12일 최민정의 매니지먼트사인 올댓스포츠는 "최근 매체를 통해 공개된 평창 올림픽 당시 심석희와 국가대표 코치의 대화 내용과 실제 경기에서 일어난 행위를 엄중한 사항이라고 판단했다"며 "대한빙상경기연맹과 평창 올림픽 당시 국가대표팀 관리 및 운영 총괄의 책임이 있는 대한체육회에 11일 공문을 발송했다"고 전했다.

이어 "평창올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 결승 고의충돌 의혹 등을 비롯해 심석희와 해당 국가대표 코치와 관련된 의혹들을 밝혀 달라고 요구했다"고 밝혔다.

앞서 지난 8일 연예매체 디스패치는 2018 평창 올림픽 기간 심석희와 당시 대표팀 코치가 주고받은 문자 메시지를 보도했다. 공개된 메시지에 따르면 심석희는 당시 같은 대표팀 소속인 최민정과 김아랑 등 동료선수를 향해 비속어 등을 하며 조롱했다. 이 매체는 심석희가 메시지에서 "하다가 아닌 것 같으면 브래드버리(2002 솔트레이크시티 올림픽에서 꼴찌로 달리다 앞선 선수들이 넘어져 우승한 선수) 만들어야지"라고 한 점을 들어 심석희가 여자 1000m 결승전에서 최민정을 고의로 방해했을 가능성을 제기하기도 했다.

이에 11일 심석희 측은 동료선수 비하 논란에 대해 사과하면서도 고의로 충돌했다는 의혹에 대해선 사실이 아니라고 선을 그었다. 심석희 측은 "제가 고의로 최민정 선수를 넘어뜨리지 않았다는 것은 전문가들의 조사를 통해서 충분히 밝혀질 수 있는 분명한 사실"이라며 "추후 진상조사 등이 이루어져 이에 관한 많은 분들의 오해가 해소되기를 바라고 있다"고 밝혔다.

반면 최민정 측은 "심석희는 2018년 2월 11일부터 16일까지 최민정과 관련해 지속해서 '여자 브래드버리를 만들자'는 내용을 주고받았다. 결승에서 실제로 심석희는 최민정과 충돌했고, 그 결과 최민정은 4위로 대회를 마감했다"며 "실격 처리된 심석희는 경기 당일 밤 코치와 '그래도 후련하겠다. 최고였어'라는 대화를 나눴다. 이 내용은 충돌이 우연이 아닌 고의로 일어났음을 짐작게 하는 결정적 증거"라고 강조했다.

구동회 올댓스포츠 대표는 "최민정은 당시 대표팀 동료와의 충돌 때문에 유력했던 금메달을 어이없게 놓쳤고, 무릎인대를 다치는 등 심한 부상을 입었다"며 "심석희와 코치가 최민정을 고의로 넘어뜨려 '브래드버리'를 했다면 이는 승부 조작을 넘어 최민정에게 위해를 가한 범죄행위라고 볼 수 있다. 대한체육회와 빙상연맹의 이에 대한 진상 파악 및 면밀한 조사가 이루어져야 할 것"이라고 덧붙였다.

심석희와 최민정은 지난 5월 열린 대표 선발전에서 국가대표로 뽑혀 내년 2월 베이징 올림픽에 출전하기로 되어 있었다. 최민정 측은 "최민정은 심석희에 대한 신뢰가 완전히 무너진 상황에서 같이 훈련하고 경기를 치러야 하는 것에 대해 스트레스와 부담이 되고 있다. 이는 곧 경기력 저하로 이어질 수 있어 크게 우려되는 상황"이라며 "실제로 최민정은 이번 일로 인한 충격으로 같은 상황이 재발할지 모른다는 두려움에 정신적으로 불안해하고 있다"고 호소했다.

한편 빙상연맹은 심석희를 관련 선수들과 분리 조치했으며 조사위원회를 꾸려 고의 충돌 의혹에 대한 진상 조사에 나섰다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr