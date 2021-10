[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 '대장동 사건'과 관련, 검찰과 경찰이 협력해 실체적 진실을 규명하라고 지시했다.

문 대통령은 12일 "대장동 사건에 대해 검찰과 경찰은 적극 협력하여, 신속하고 철저한 수사로 실체적 진실을 조속히 규명하는 데 총력을 기울여 달라"고 말했다.

문 대통령이 대장동 사건에 대해 직접 입장을 밝힌 것은 이번이 처음이다.

앞서 청와대는 대장동 의혹에 대해 "엄중하게 생각하고 지켜보고 있다"고 밝혔지만, 야권을 중심으로 문 대통령이 '대장동 사건'에 침묵하고 있다는 지적이 연이어 나왔다.

