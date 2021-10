그랜드 조선 제주, '테이스티 모먼트' 패키지 출시

[아시아경제 김유리 기자] 그랜드 조선 제주는 뷔페 레스토랑 '아리아'를 깊이 있게 경험할 수 있는 '테이스티 모먼트' 패키지를 다음달 30일까지 선보인다고 12일 밝혔다.

'테이스티 모먼트' 패키지는 2박 전용 상품으로 야외 테라스를 보유한 객실에서의 2박, 제철 식재료 등을 활용한 130여 가지 메뉴를 선보이는 아리아 조식 2인(2회)과 디너 2인(1회) 혜택이 제공된다.

테이스티 모먼트 패키지 이용 고객에게는 디너 뷔페 이용 시 그랜드 조선 J라거 2보틀을 제공 한다. 그랜드 조선 시그니처 J 라거는 보리맥아 100%로 만들어 BBQ 메뉴와 잘 어울린다. 패키지 이용 가격은 2박 투숙 금액으로 46만원부터(10% 세금 별도)다.

이와 함께 아리아 주방장의 특제 수제 소스로 맛을 낸 해산물과 그릴메뉴를 즐기며 가을캠핑을 온 듯한 느낌을 줄 수 있도록 가을 시즌 한정 'BBQ 프로모션'도 준비했다. 해당 프로모션은 오는 31일까지 진행, 런치 또는 디너 뷔페 이용 시 만나볼 수 있다. 11월에는 해산물 스페셜로 리뉴얼될 예정이다.

그랜드 조선 제주 관계자는 "미식의 계절 가을, 제주에서 2박 이상 머물며 아리아에서만 만날 수 있는 다양한 메뉴를 맛볼 수 있도록 패키지를 기획했다"며 "BBQ 메뉴와 함께 가을 캠핑 감성을 느끼고 호텔의 편안함도 누리며 제주에서의 즐거운 추억을 만들어 가길 바란다"고 말했다.

