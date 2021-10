금감원, 고3 학생 위한 금융교육…금융꿀팁 공개

'사회 첫발' 고3 학생들이 알아두면 유익한 금융꿀팁

[아시아경제 박선미 기자] 금융감독원이 고등학교 3학년 학생을 대상으로 금융교육을 실시한다.

12일 금감원은 진학·취업 등으로 사회에 진출할 학생들이 금융사기 피해를 당하지 않고 사회생활에 필요한 금융역량을 습득할 수 있도록 대학수학능력시험이 끝난 고등학교 3학년 학생을 대상으로 금융교육을 실시한다고 밝혔다.

오는 14일부터 연말까지 전국 소재 고등학교로부터 신청 접수를 받는다. 금감원 금융교육센터 홈페이지에서 접수 가능하다. 올해는 코로나19 상황을 반영해 수능일(11월18일) 이후부터 실시간 비대면으로 교육을 진행할 예정이다. 신청학교가 자체적으로 교육을 하고자 하는 경우에는 금감원이 제작한 금융교육 동영상과 강의안을 제공한다.

교육내용은 사회에 첫발을 내딛는 고3 학생들이 알아두면 유익한 신용관리 방법, 금융사기 예방법, 재무관리방법, 금융꿀팁 등으로 구성된다. 대학진학으로 학생들이 관심을 갖고 있는 학자금 대출 이용법, 대학주변 거주지를 구할 때의 유의사항 등 내용을 포함했으며 백신접종 문자를 가장한 금융사기 등 다양한 신종 금융사기에 대응하는 방법, 3월부터 시행된 금융소비자보호법 내용 등도 교육할 예정이다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr