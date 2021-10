국방력 강화 정당화한 김정은…"美 적대적 아니라 믿을 근거 없어"

[아시아경제 이지은 기자] 김정은 북한 노동당 총비서가 "미국이 적대적이지 않다고 믿을 수 있는 근거는 없다"며 국방력 강화를 요구했다. 그러면서 국방력이 "남조선을 겨냥해 강화하는 것은 아니다"라고도 했다. 국방력 강화 명분을 피력하면서 대미·대남 메시지를 전달함으로써 한미 양국의 전향적 태도 변화를 촉구한 것이다.

조선중앙통신은 김 총비서가 지난 11일 국방발전전람회 ‘자위-2021’에서 가진 기념연설에서 "미국은 아직까지도 잘못된 판단과 행동으로써 지역의 긴장을 산생시키고 있다"며 이같이 말했다고 12일 전했다.

연설에서 김 총비서는 "미국은 최근 들어 우리 국가에 적대적이지 않다는 신호를 빈번히 발신하고 있지만 적대적이지 않다고 믿을수 있는 행동적 근거는 하나도 없다"며 한반도의 정세불안정이 미국 때문에 쉽게 해소될 수 없다고 강조했다.

또 남측을 향해서는 군비 현대화·미국 무기 도입 등을 거론하며 "도가 넘치는 시도"라고 비난하고 "그보다 더 위험한것은 그들의 군비 현대화 명분과 위선적이며 강도적인 이중적 태도"라고 꼬집었다.

그러면서도 "남조선이 한사코 우리를 걸고들지만 않는다면, 우리의 주권행사까지 건드리지 않는다면 장담하건대 조선반도의 긴장이 유발되는 일은 결코 없을 것"이라며 "우리는 남조선을 겨냥해 국방력을 강화하는것이 아니"라고 강조했다.

김 총비서는 "강력한 자위력이 없이 당과 정부의 대내외 정책들의 성과적추진을 기대할 수 없으며 나라의 안정과 평화적환경을 생각할 수 없다"며 "우리 후대들을 위해서라도 우리는 강해야 한다. 우선 강해지고 봐야 한다"고 목소리를 높였다.

이번 연설은 국방력 강화에 대한 대내 명분 확보와 함께 대미, 대남 메시지까지 담았다는 분석이다. 양무진 북한대학원대학교 교수는 "미국에는 ‘적극적 행동’을, 남 측에는 ‘선결조건 응답’을 동시에 요구하고 있다"며 "튼튼한 국방력을 통해 대화든 대결이든 대남·대미 문제를 주도하겠다는 전략적 의도"라고 분석했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr