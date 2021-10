김정은 "남조선 겨냥 국방력 강화 아냐…우선 강해져야"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 김정은 북한 노동당 총비서가 "남조선(남한)을 겨냥해 국방력을 강화하는 것이 아니"라며 주적은 남조선도 미국도 아니라고 강조했다.

12일 조선중앙통신에 따르면 김 총비서는 전날 개최된 국방발전전람회 '자위-2021' 기념연설에서 "분명코 우리는 남조선을 겨냥해 국방력을 강화하는 것이 아니"라며 이같이 밝혔다.

김 총비서는 "우리의 주적은 전쟁 그 자체이지 남조선이나 미국 특정한 그 어느 국가나 세력이 아니"라며 "이 땅에서 동족끼리 무장을 사용하는 끔찍한 역사는 다시는 되풀이되지 말아야 한다"고 강조했다.

그러면서도 "미국은 최근 들어 우리 국가에 적대적이지 않다는 신호를 빈번히 발신하고 있지만 적대적이지 않다고 믿을 수 있는 행동적 근거는 하나도 없다"며 "미국은 아직까지도 잘못된 판단과 행동으로써 지역의 긴장을 산생시키고 있다"고 미국을 비판했다.

이어 "우리 후대들을 위해서라도 우리는 강해야 한다. 우선 강해지고 봐야 한다"고 밝혔다.

