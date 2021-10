정비석 소설 '자유부인' 시험작, 1951년 발간 경찰잡지 '철경'에서 발굴

[아시아경제 이관주 기자] 경찰대학 한국경찰사연구원은 작가 정비석(1911~1991년)의 '자유부인'(1954년)의 시험작인 단편소설 '신 교수와 이혼-어른을 위한 우화'를 경찰 잡지 '철경(鐵警)' 창간호에서 발굴했다고 12일 밝혔다.

'철경'은 1951년 11월 철도경찰대가 창간한 것으로, 1953년 7월 철도경찰대가 해대될 때 제20호로 종간된 것으로 추정된다.

이번에 발굴된 단편소설의 주요 내용은 '미국에서 유학한 신 박사의 아내인 최경옥은 남편의 제자인 심형찬과 사랑에 빠져 이혼을 요구하나 거절당했고, 그녀의 남편은 여전히 명성을 유지한다'는 내용이다. 1954년 1월부터 같은 해 8월까지 서울신문에 연재되면서 당시 사회에서 격렬한 논쟁을 불러일으켰던 '자유부인'의 줄거리와 비슷하다.

한국경찰사연구원은 이달 14일 '경찰사와 함께 하는 문학과 상징 그리고 영화'라는 주제로 개최하는 온라인 학술세미나에서 자세한 내용을 공개할 계획이다.

이윤정 한국경찰사연구원장은 "정비석이 1954년 '자유부인'을 연재하기 전 1951년 이미 작품 구상을 완성했고, 3년이 지난 다음 장편소설로 확장한 것으로 보인다"고 말했다.

