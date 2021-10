원희룡 "윤석열, 가난해 본 경험이 있냐"…윤석열 "주변에서 느끼고 자랐다"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대선후보 본경선 방송토론에서 ‘가난’이 화두가 됐다. 원희룡 전 제주도 지사는 윤석열 전 검찰총장을 상대로 ‘가난’을 알기는 한 거냐고 몰아세웠다.

11일 원 전 지사는 윤 전 총장과 이재명 더불어민주당 대선후보의 교복이 어린 시절 모습이 나란히 담긴 사진을 화두로 "한 나라의 대통령이 되려면 가난에 대한 철학이 중요하다고 생각한다"며 "가난한 사람도 이해하고 가난을 극복한 사람도 이해하고, 가난 때문에 복수심에 불타 사회에 대한 원망하는 사람도 녹일 수 있는 리더로서의 철학이 나올 수 있다고 생각한다"고 언급했다. 이어 윤 전 총장에게 "평생 살면서 스스로 가난해 본 경험이 있냐"고 물었다.

이에 윤 전 총장은 "아버지가 교직에 계셨기에 (가난하진 않았지만) 그렇게 잘 살지는 못했다"면서 "자랄 때 나라가 어려워 학교고 도처에 가난한 사람이 천지였다"고 말했다.

원 전 지사가 "가난한 사람들이랑 생계를 같이 한 경험이 있느냐"고 묻자 윤 전 총장은 "저희가 클 때는 주변에 가난이 일상화 돼 늘 보고 느끼고 자랐다"고 설명했다.

이후 유승민 전 의원의 주도권 토론으로 이어진 뒤에도 가난 문제는 계속 의제가 됐다.

유 전 의원은 "정치 지도자가 꼭 가난해야 가난한 사람 위한 정치를 편다는 생각은 안 한다"면서 "보수 정치인 중에 누구보다 따뜻한 보수, 따뜻한 공동체를 위해 노력해왔다"고 언급했다. 이어 "보수가 바뀌려면 가난 문제나 빈곤 문제에 대한 해법을 내놓아야 한다"고 언급했다.

