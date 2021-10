GM, 첨단 운전 보조 '울트라 크루즈' 공개…95% 상황 대처가능

보급형 모델엔 슈퍼크루즈·프리미엄 모델엔 울트라 크루즈

[아시아경제 유제훈 기자] 제너럴모터스(GM)는 최첨단 운전 보조기술인 '울트라 크루즈(Ultra Cruise)'를 공개했다고 11일 밝혔다. 울트라 크루즈는 도로에서 발생 가능한 모든 상황에 95% 이상 대처 할 수 있도록 설계됐다.

GM에 따르면 울트라 크루즈는 출시 시점에 미국 및 캐나다 지역 200만 마일(약 322㎞) 이상의 도로에 적용될 예정이며 최대 340만 마일(약 574㎞)까지 확장 가능하게 된다. 고객들은 울트라 크루즈를 통해 고속도로는 물론 시내 도로, 골목길 등 거의 모든 도로에서 핸즈프리 운전 경험을 할 수 있게 될 전망이다.

GM은 대중적인 모델엔 슈퍼 크루즈를, 프리미엄 모델엔 울트라 크루즈를 탑재하는 두 가지 첨단 주행보조 시스템(ADAS) 라인업 전략을 구사할 예정이다. 더그 파크스 GM 부사장은 "우리는 프리미엄 모델에 적용될 울트라 크루즈와, 보급형 모델에 적용될 슈퍼 크루즈의 조합을 통해 모든 가격대와 세그먼트에 걸쳐 주행 보조 기술을 선보일 계획"이라고 전했다.

울트라 크루즈는 얼티파이(Ultifi) 소프트웨어 플랫폼과 차량 인텔리전스(Vehicle Inteligence) 플랫폼을 통해 구현된 5나노미터 기반 가변형 컴퓨팅 아키텍처를 통해 구동된다. 사용자는 다양한 기능과 서비스를 무선 업데이트(over-the-air, OTA) 방식으로 울트라 크루즈에 추가할 수 있다.

울트라 크루즈는 슈퍼 크루즈의 주요 기능들에 ▲새로워진 다이내믹 디스플레이를 통해 고객들에게 정보 전달 ▲교통 통제 장치에 반응 ▲내장된 네비게이션 경로 준수 ▲전방 유지 및 속도 제한 준수 ▲자동 및 수동 차선 변경 지원 ▲좌/우 회전 지원 ▲근거리 장애물 회피 ▲주거 지역 주차 지원 등의 기능이 추가됐다.

또한 울트라 크루즈 시스템은 차량을 중심으로 360도 전 방향 작동한다. 스마트 진단 및 학습 프로그램은 울트라 크루즈 시스템에 업데이트가 필요한 상황들을 자동으로 인식해, 시스템이 탑재된 차량의 데이터를 기록하게끔 해준다. 이러한 기록들은 이후 GM의 데이터망을 통해 시스템을 지속적으로 개선하는데 활용된다.

울트라 크루즈는 레이다(radar)와 라이다(LiDAR) 등 다양한 카메라의 조합을 통해 작동하며, 차량 주변의 환경을 정확하고 전 방위적인 3차원 통계 방식으로 표현한다. 특히 울트라 크루즈에는 전면 유리창 뒤 부착된 통합 라이다 장치도 함께 포함된다.

울트라 크루즈의 핵심 요소는 운전자에게 정보를 보여주고 시스템이 차량 통제에 개입해야 할 상황에 의사소통하는 기능인 휴먼 머신 인터페이스(Human Machine Interface, 이하 HMI)다. 현재 슈퍼 크루즈에 탑재된 HMI 기능에 기반한 울트라 크루즈 HMI 또한 운전자에게 해당 시스템이 자신과 동일한 시야에서 작동하고 있음을 확인시켜준다.

울트라 크루즈 다이내믹 디스플레이(Ultra Cruise Dynamic Display)는 울트라 크루즈가 탑재된 차량에 적용된 초기 형태의 HMI로, 운전자의 시야와 일직선상에 위치한 자유로운 형태의 디스플레이다. 이 장치는 운전자들이 운전에 집중할 수 있게끔 지원하도록 설계됐다.

또한, 울트라 크루즈의 HMI 전략은 주행 중 필요 시 언제든 운전자가 차량을 직접 통제할 수 있도록 지원하는 것을 포함한다. 슈퍼 크루즈에 탑재된 운전자 주의력 감지 카메라(Driver Attention Camera) 기능이 울트라 크루즈에도 적용될 예정이다.

GM은 주정차 된 울트라 크루즈가 탑재된 차량의 중앙 디스플레이에서 이를 실행시킬 수 있는 울트라 크루즈 앱을 개발하고 있다. 이 앱을 통해 고객들은 운전자와 관련된 다양한 통계, 주행 거리 및 이력 등 세부 정보를 확인할 수 있게 된다.

한편, 울트라 크루즈는 2023년부터 핸즈프리 첨단 운전자 지원 시스템을 갖춘 GM의 라인업에 탑재되며, 캐딜락 모델을 통해 최초로 소개될 예정이다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr