[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 전자발찌를 끊고 달아났던 60대 살인범의 탈주극은 경찰과 법무부의 공조로 6시간여 만에 막을 내렸다.

무기징역형으로 복역 중 가석방된 A씨는 전자발찌를 끊고 달아났다 6시간여 만에 붙잡혔다.

부산경찰청에 따르면 8일 오후 3시 38분께 사하구에서 60대 A(64, 남)씨가 부착하고 있던 전자발찌를 훼손하고 도주했다.

법무부는 즉각 부산 경찰에 공조 요청을 접수했다. 2018년 A씨는 가석방되면서 2028년까지 전자발찌 착용하게 돼 있었다.

경찰은 지역 경찰과 형사 등 가용 병력을 동원해 추적을 시작했다.

경찰은 법무부와 공조해 추적하던 중 이날 오후 10시 10분께 금정구 범어사 등산로에서 A씨를 검거했다.

